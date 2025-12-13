Zirkzee a fuoco lento: fiato sospeso Roma

Dai costi dell’operazione alle tempistiche dell’affare: Massara è già stato avvisato

L’obiettivo numero uno per l’attacco della Roma continua ad essere quel Joshua Zirkzee cerchiato ormai da tempo in rosso nella lista dei desideri di Massara. Tra prestito e obbligo di riscatto, però, il Manchester United non intende fare sconti e chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante, ma non è finita qui.

Impaziente di avere risposte concrete dai Red Devils per provare a chiudere l’affare nei primi giorni di gennaio, la Roma deve fare i conti con la posizione del club inglese. Come riferito da Fabrizio Romano, sebbene non sia considerato un profilo prioritario per lo scacchiere di Amorim, lo United molto probabilmente porterà per le lunghe l’affare.

Il motivo? A causa degli impegni in Coppa d’Africa che ridurranno l’attacco della squadra inglese all’osso, i Red Devils non vorrebbero ritrovarsi con il classico cerino in mano nel momento topico della stagione. Se a ciò si aggiunge il caso degli altri calciatori che hanno chiesto la cessione, il quadro diventa ancora più chiaro.

A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, i giallorossi saranno chiamati a pazientare per riuscire a perfezionare un’operazione giudicata comunque prioritaria in vista della seconda parte della stagione. Zirkzee e la Roma vicini, ma non troppo.