Zirkzee più vicino alla Roma: la reazione segna la svolta

La mossa dei giallorossi che scava un solco importante nella trattativa per l’attaccante dello United

A tutto Zirkzee. Cerchiato ormai da tempo in rosso nella lista dei desideri della Roma, il profilo dell’ex attaccante del Bologna continua ad orientare e non poco le mosse dei giallorossi.

Il blitz londinese di Massara è servito a porre basi concrete ad un affare che con il passare dei giorni sta assumendo una forma sempre più concreta. Nelle scorse ore si era diffusa l’indiscrezione secondo cui il Manchester United non vorrebbe privarsi del suo attaccante nella prima parte del mese di gennaio, in concomitanza delle molte assenze alle quali Amorim dovrà far fronte.

Tuttavia Matteo Moretto ha aggiunto che, nel caso in cui fosse il diretto interessato a chiedere la cessione, il club inglese – disposto ad andare incontro alle richieste dell’olandese – non si opporrebbe.

Calciomercato Roma, Zirkzee nel mirino: giornate frenetiche per il sì

Ed è proprio a quest’altezza che si inseriscono le velleità della Roma di accelerare i tempi per provare a trovare la quadra definitiva in tempi piuttosto brevi.

Intenzionata ad esaudire quella che è a tutti gli effetti una richiesta esplicita di Gasperini, l’area tecnica capitolina ha in programma nuovi contatti con il Manchester United per ricucire la distanza che ancora persiste non solo sulla valutazione dell’attaccante ma anche sulla formula con la quale imbastire l’operazione.

Giornate decisive dalle quali si potrà avere un quadro ancor più chiaro sulle reali chances di vedere Zirkzee vestire la maglia della Roma: la strada è tracciata, ma il traguardo non è ancora all’ultima curva.