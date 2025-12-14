Big match con la Roma a rischio: infortunio per un titolarissimo

L’infortunio non è affatto passato inosservato: titolarissimo KO, salta l’incrocio con i giallorossi?
Dopo le due sconfitte rimediate contro Napoli e Cagliari, la Roma di Gasperini non vuole concedersi ulteriori passi falsi. La sfida all’Olimpico contro il Como cade in un momento topico della stagione con impegni in rapida successioni che contribuiranno a definire con più precisione le ambizioni dei giallorossi.
Dopo il confronto con i lariani, infatti, i giallorossi chiuderanno il 2025 con le gare contro Juventus e Genoa prima del match contro l’Atalanta in programma il 3 gennaio.
A tal proposito emergono novità degne di nota. Uscito anzitempo nel corso della partita del Gewiss Stadium contro il Cagliari, Berat Djimsiti ha accusato un problema al flessore della gamba destra che verrà approfondito nelle prossime ore con gli esami strumentali di rito.
Nelle prossime ore l’esperto difensore classe ’93 si sottoporrà agli esami strumentali di rito per capire l’entità di un problema che comunque non dovrebbe essere smaltito in tempi brevi. Oltre alla sfida contro l’Inter, Djimsiti è infatti a rischio anche per Atalanta-Roma in quello che per Gasperini non sarà affatto un match come gli altri visti i suoi trascorsi in nerazzurro.