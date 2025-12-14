La Roma e il ritorno in Italia: affare lampo da 15 milioni

I giallorossi non sono affatto fuori dalla corsa: la mossa che avvisa le altre pretendenti, ecco come stanno le cose

Concentrata sul prossimo importante impegno di campionato contro il Como, la Roma non vuole lasciare nulla di intentato neanche in sede di calciomercato. Pur attenzionando diversi profili soprattutto in campo, i giallorossi continuano a monitorare diverse piste per riuscire ad esaudire le richieste di Gasperini.

A caccia di occasioni. Come spesso succede, le prossime settimane serviranno a porre basi concrete non solo in vista di gennaio ma anche nel medio periodo. Rientra proprio in quest’alveo l’ultima indiscrezione che riguarda il futuro di Lorenzo Pirola che, secondo quanto riferito da Ekrem Konur, sarebbe nuovamente finito nel mirino della Roma.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Pirola: la richiesta dell’Olympiacos

L’ex Monza e Inter si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista tra le file dell’Olympiacos, club al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2028. Le ottime prestazioni fornite dal classe 2002 nativo di Carate Brianza ne hanno fatto lievitare in maniera esponenziale la valutazione che adesso si aggira sui 15 milioni di euro.

Soldi che i giallorossi difficilmente metteranno sul tavolo a gennaio, avendo come priorità l’innesto in attacco da tempo agognato da Gasperini. Tuttavia, non è escluso che i contatti esplorativi imbastiti negli ultimi giorni possano portare a sbocchi concreti nel corso della prossima estate quando – con più margini di manovra – i capitolini potrebbero affondare il colpo in modo più deciso.