Maxi intreccio Juve-Roma: chiude tutto Thuram

Il centrocampista francese al centro di un vero e proprio cortocircuito: Massara non si fa trovare impreparato

Con l’apertura della sessione invernale ormai alle porte, le trame di mercato che coinvolgono soprattutto le big di Serie A hanno cominciato a calamitare l’attenzione mediatica.

Nelle ultime ore, ad esempio, ha letteralmente preso quota l’indiscrezione riguardante l’interessamento da parte della Juventus per Davide Frattesi. La contro-risposta dell’Inter non si è fatta attendere visto che i nerazzurri hanno rilanciato chiedendo l’inserimento nella trattativa di Khephren Thuram utilizzato con il contagocce da Luciano Spalletti nelle ultime uscite.

Un giocatore – il francese – che per caratteristiche è molto simile a quel Manu Koné per il quale i nerazzurri hanno effettuato molto più di qualche sondaggio esplorativo in estate, pur non avvicinandosi mai alle richieste di Massara.

Calciomercato Roma e Juventus, intreccio Koné-Thuram: la mossa dell’Inter riapre il domino

E così, nel caso in cui dovesse effettivamente mettere le mani su Thuram, l’Inter si toglierebbe di fatto dalla corsa per Koné in vista della prossima estate. A quel punto la Juventus avrebbe – almeno in linea teorica – un avversario in meno nella corsa al centrocampista francese della Roma, nella lista di Comolli da tempi non sospetti.

Come detto, però, Massara non ha alcuna intenzione di fare sconti: per sedersi al tavolo negoziale con la Roma servirà un’offerta folle, da almeno 55-60 milioni di euro. Soldi che la Juve – visti tanti fattori – difficilmente potrà investire per un solo giocatore.

Ecco perché la Roma dovrà guardarsi soprattutto dai diversi club esteri che stanno continuando a monitorare il da farsi, primo fra tutti quel Psg che non ha mai smesso di coltivare il sogno di arrivare al mediano della Roma.