Occasione low cost per la Roma: ha giocato nella Juve | ASRL

Sono diverse le strade di mercato esplorate dai giallorossi in vista di gennaio: le ultimissime

Tra i tanti temi che dovranno essere approfonditi dall’area tecnica della Roma, impossibile non menzionare anche la questione Coppa d’Africa. In attesa delle annesse comunicazioni ufficiali, i giallorossi si apprestano infatti a perdere sia Ndicka che El Aynaoui: due pedine molto importanti che potrebbero essere rimpiazzate.

In tal senso, occhio a possibili soluzioni low cost, una delle quali porta direttamente in Germania. Come appreso da Asromalive.it, alcuni intermediari hanno infatti proposto alla Roma Emre Can, legato al Borussia Dortmund da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato.

Nonostante i tentativi andati in scena nei mesi scorsi, l’ex giocatore della Juventus è piuttosto lontano dal prolungare la sua permanenza all’ombra della Ruhr e dovrebbe chiudere la esperienza in giallonero. Le tempistiche, però, restano ancora tutte da definire.

Calciomercato Roma, proposto Emre Can: ecco come stanno le cose

E così – tra le squadre interessate ad Emre Can – occhio anche alla Roma. La poliedricità del jolly tedesco, impiegabile sia come centrocampista che come difensore, sono sotto gli occhi di tutto e potrebbero rappresentare una panacea importante per i giallorossi.

Al momento, però, si segnalano soltanto contatti indiretti non approfonditi. Ad ogni modo, la concorrenza per il classe ’94 si preannuncia piuttosto folta visto che sulle tracce del ragazzo si sono messi ormai da tempo le big turche, pronte a dar vita ad una vera e propria sfida di mercato. Staremo a vedere cosa succederà.