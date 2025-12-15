“Accordo a un passo per Vlahovic”: il domino fa godere la Roma

L’intesa ormai in via di definizione ritaglia interessanti spiragli di manovra per i giallorossi: non se lo fanno ripetere due volte

Attualmente fermo ai box per il ben noto infortunio all’adduttore sinistro, Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé in chiave marcato. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026, il serbo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Sebbene rispetto a qualche mese le chances di una sua permanenza all’ombra della Mole non siano da scartare a priori, la soluzione più probabile resta una separazione tra i bianconeri e l’ex centravanti della Fiorentina a fine stagione.

Detto questo, la prossima destinazione del classe 2000 resta un rebus ancora tutto da sciogliere, o forse no. Secondo quanto trapela dalla Spagna, infatti, l’enigma sarebbe sul punto di essere sciolto.

Dalla Spagna ne sono sicuri: Vlahovic-Milan a un passo, cosa cambia per Zirkzee

Spegnendo sul nascere l’ipotesi di un possibile binomio Barcellona-Vlahovic, Sport.es ha infatti rincarato la dose svelando come Vlahovic sia vicino a trovare l’accordo definitivo con il Milan a partire dalla prossima estate.

Bruciando una concorrenza piuttosto folta e facendo leva sul rapporto tra il ragazzo e Max Allegri, i rossoneri sarebbero dunque ad un passo dal trovare la quadra per il centravanti serbo con cui rinforzare un parco attaccanti che ha denotato non poche lacune strutturali in questa prima metà della stagione.

Il che, se confermato, diminuirebbe in maniera sensibile le chances del “Diavolo” di cullare l’ipotesi Zirkzee a gennaio visto che lo United non apre al prestito secco: per l’attaccante olandese il Milan dovrebbe mettere in preventivo un affare da 30 milioni di euro tra prestito ed obbligo di riscatto.

Un doppio esborso (quello di Vlahovic solo in termini di ingaggio) difficilmente inquadrabile nella nuova politica sostenibile portata avanti dal club rossonero. Dal canto suo, la Roma osserva l’evolversi della situazione.