Conte al posto di Spalletti: il ribaltone in panchina è già scritto

Le cifre non ammettono repliche: gli allenatori di Napoli e Juve completano il clamoroso domino

Gli intrecci tra Conte e Spalletti non si fermano alle sfide in rapida successione che stanno vedendo protagonisti il Napoli e la Juventus. Come sempre scatenati sul futuro degli allenatori, i bookmakers inglesi stanno infatti fornendo una chiave di lettura interessante sulla posizione di un tecnico che fino a qualche mese fa era incensato da tutto l’ambiente.

Ci stiamo riferendo ad Enzo Maresca. Benché sia attualmente quarto in classifica in Premier League, il Chelsea sta faticando a ritrovare quella continuità di rendimento che ne aveva contraddistinto la seconda parte della scorsa stagione.

Il cammino incerto di Cole Palmer e compagni in Champions League – che ha trovato un’altra battuta d’arresto al Gewiss Stadium contro l’Atalanta – e più in generale i deludenti risultati dell’ultimo mese stanno calamitando non poche voci. Secondo Ben Jacobs, il clima in casa Blues è tutto tranne che tranquillo e si attendono prese di posizione importanti nei prossimi giorni.

Panchina del Chelsea in bilico: ‘spuntano’ anche Conte e Spalletti

Sebbene non abbia ancora preso quota, l’ipotesi di un esonero di Maresca non è più utopistica. Difficile in tempi brevi, molto più credibile a fine stagione. A quel punto secondo SportsCasting si potrebbero creare scenari assolutamente interessanti.

Nel lungo dossier di allenatori accostati alla panchina del Chelsea figurano infatti proprio Conte (a quota 13) e Luciano Spalletti (a quota 26). Si tratta comunque di opzioni molto remote sotto tanti punti di vista; non è un caso che il nome maggiormente quotato sia quello di Xavi (a 6), ancora alla ricerca di una panchina dalla quale ripartire dopo l’esperienza al Barcellona.

Inseguono poi Marco Silva, Rosenior e Iraola, rispettivamente a 7, 8 e 9: staremo a vedere se e con quali tempistiche ci saranno i presupposti per un colpo di coda.