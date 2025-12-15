Doppio colpo in Serie A per la Roma: il rinnovo è saltato

Attacco e fascia, il club giallorosso spinge forte nel calciomercato di gennaio

Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori restano nomi caldi per la Roma. Gian Piero Gasperini si aspetta almeno tre acuti dal calciomercato di gennaio e, se dipendesse da lui, rivoluzionerebbe l’attacco giallorosso con un centravanti e un numero 11 alla Lookman.

Conti permettendo, Frederic Massara proverà ad accontentare il tecnico romanista, ma i radar del direttore sportivo non sono orientati solo all’estero, soprattutto per quanto riguarda il trequartista e altri ruoli da coprire nelle imminenti e frenetiche settimane di contatti e trattative concrete.

In Serie A ci sono varie strade da percorrere e situazioni da monitorare, soprattutto all’interno delle squadre in maggiore difficoltà in questo periodo. Ecco perché, grazie all’azione di agenti molto attivi a Trigoria, bisognerà fare attenzione all’asse Firenze-Roma.

Ultima in classifica con appena 6 punti conquistati, la Fiorentina a gennaio sarà costretta ad affrontare diversi casi spinosi. Secondo Il Messaggero, la Roma è pronta a non farsi cogliere impreparata ed è per questo che nelle ultime ore è riemersa con forza la candidatura di Albert Gudmundsson, con la formula del prestito.

L’ex Genoa non è tuttavia l’unico calciatore viola finito nei radar giallorossi. In scadenza il 30 giugno del 2027, Niccolò Fortini ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo. Il calciatore piace molto a Trigoria e potrebbe rappresentare una soluzione in più sulla fascia destra, consentendo a Celik di giocare anche come terzo di destra durante l’assenza di Ndicka.