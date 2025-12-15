Serie A, DIRETTA Roma-Como: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello Stadio Olimpico

Dopo la rotonda vittoria per 3-0 in casa del Celtic, la Roma torna in campo anche in Serie A. Contro il Como, i giallorossi dovranno riscattare le due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari. Dopo i passi falsi dei partenopei (0-1 contro l’Udinese) e del Milan (2-2 contro il Sassuolo), Gian Piero Gasperini ha bisogno dei tre punti per ribadire di poter dire la propria nelle zone nobili della classifica.

Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso non ha incassato buone notizie sia dall’infermeria (Dovbyk proverà a rientrare contro la Juve), ma a livello burocratico sì, visto che Evan Ndicka ha ottenuto il via libera dalla Costa d’Avorio per poter partire solamente dopo la sfida di questa sera.

In casa lariana, Cesc Fabregas oltre allo squalificato Perrone, dovrà fare a meno di Alvaro Morata . Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dell’Olimpico, valevole per la quindicesima giornata di campionato.

Formazioni ufficiali Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz. All. Fabregas

ARBITRO: Feliciani

CLASSIFICA SERIE A: Inter 33 Milan 32 Napoli 31 Roma 27 (una partita in meno) Juventus 26 Bologna 25 Como 24 (una partita in meno) Lazio 22 Sassuolo 21 Udinese 21 Cremonese 20 Atalanta 19 Torino 17 Lecce 16 Cagliari 14 Genoa 14 Parma 14 Verona 12 Pisa 10 Fiorentina 6