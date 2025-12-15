Zirkzee ha detto no: la reazione della Roma dopo il rifiuto

L’attaccante olandese ha preso una decisione definitiva che ribalta il mercato

Tra indiscrezioni, depistaggi e indizi concreti, le voci sul futuro di Joshua Zirkzee si rincorrono senza soluzione di continuità. Era il 7 ottobre quando vi abbiamo parlato di una stima reciproca tra il calciatore e la Roma e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia.

Nonostante il maggiore impiego delle ultime settimane, l’attaccante olandese teme che con il rientro di Sesko possa nuovamente tornare al suo ruolo da comprimario. Una situazione che non lo aiuterebbe certo a riconquistare la nazionale in vista del Mondiale della prossima estate.

Ecco perché nella sua testa, una partenza da Manchester United resta un’opzione più che valida. Finora, il 24enne ha dato la preferenza ad un ritorno in Italia, mentre il suo agente preferirebbe tenerlo in Premier League. Le ultime notizie di mercato sembrano suffragare questa tesi.

Secondo Il Messaggero, infatti, l’ex Bologna avrebbe rispedito al mittente le avances di Leeds e West Ham. Una buona notizia per Frederic Massara che, nel frattempo, continua a lavorare ai fianchi i Red Devils nella speranza che possano concedere presto il via libera ad un prestito con diritto di riscatto condizionato ad obiettivi collettivi e personali.