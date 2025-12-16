Addio Roma, pagano il cartellino di Dybala a gennaio

di

Nuova e clamorosa indiscrezione dall’argentina sull’attaccante giallorosso

Paulo Dybala via dalla Roma, ma non a giugno: subito. E con un indennizzo economico al club giallorosso. È questo il clamoroso scenario che sta emergendo dall’Argentina. Il Boca Juniors vuole subito la Joya e, secondo il giornalista Luis Fregossi, è pronto a pagare il cartellino per portarlo a gennaio a Buenos Aires.

Paulo Dybala tra Boca e Roma
Addio Roma, pagano il cartellino di Dybala a gennaio (Foto con IA) – Ansa/asromalive.it

Niente rescissione anticipata, dunque, ma soldi da mettere nelle casse giallorosse. Conscio delle difficoltà di arrivare al rinnovo con la Roma, Dybala vorrebbe anticipare il suo ricongiungimento con Leandro Paredes e iniziare la nuova stagione con il Boca, per prepararsi al meglio per la Coppa Libertadores che inizierà ad aprile. Uno scenario inaspettato e tutto da verificare, per carità, ma se fosse veramente Dybala a liberare massa salariale per i nuovi acquisti?

