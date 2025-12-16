Addio Roma, pagano il cartellino di Dybala a gennaio

Nuova e clamorosa indiscrezione dall’argentina sull’attaccante giallorosso

Paulo Dybala via dalla Roma, ma non a giugno: subito. E con un indennizzo economico al club giallorosso. È questo il clamoroso scenario che sta emergendo dall’Argentina. Il Boca Juniors vuole subito la Joya e, secondo il giornalista Luis Fregossi, è pronto a pagare il cartellino per portarlo a gennaio a Buenos Aires.

Niente rescissione anticipata, dunque, ma soldi da mettere nelle casse giallorosse. Conscio delle difficoltà di arrivare al rinnovo con la Roma, Dybala vorrebbe anticipare il suo ricongiungimento con Leandro Paredes e iniziare la nuova stagione con il Boca, per prepararsi al meglio per la Coppa Libertadores che inizierà ad aprile. Uno scenario inaspettato e tutto da verificare, per carità, ma se fosse veramente Dybala a liberare massa salariale per i nuovi acquisti?