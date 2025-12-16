Calciomercato Roma, da Sorloth a Dovbyk: “Ecco l’offerta ufficiale”

Non vogliono perdere altro tempo: assalto convinto all’attaccante giallorosso, ecco i risvolti

A prescindere dai prossimi risultati che la compagine di Gasperini otterrà in Serie A e in Europa League, si preannuncia una sessione invernale di calciomercato piuttosto movimentata in casa giallorossa.

Non sono poche – infatti – le tessere ancora tutte da incastrare per Massara soprattutto in attacco, per rinforzare il quale i capitolini si stanno muovendo lungo diverse piste sia in entrata che in uscita.

In tal senso – oltre a monitorare eventuali sviluppi sul fronte Ferguson – la Roma ascolterà offerte anche Artem Dovbyk il cui futuro resta un rebus ancora tutto da sciogliere. Dalla Turchia, invece, sembrano avere le idee piuttosto chiare a riguardo.

Calciomercato Roma, il Fenerbahçe fa sul serio per Dovbyk

A riferirlo è su X il portale Gusholder Haber Bülteni che svela come il Fenerbahçe, pur avendo parlato con l’entourage di Sorloth per capire i margini di manovra, sta portando avanti diverse piste per non farsi trovare impreparato.

L’ultima porta proprio a Dovbyk per il quale il club di Istanbul – stando sempre alla fonte sopra citata – avrebbe preparato anche una proposta ufficiale. Risvolti che, se dovessero essere confermati, potrebbero riaprire il tormentone legato alla permanenza tutt’altro che scontata del centravanti ucraino nella Capitale.

L’eventuale cessione del centravanti ucraino – va da sé – liberebbe interessanti liquidità con cui dare la caccia al nuovo attaccante, obiettivo giudicato prioritario da Gasperini e da tutta l’area tecnica capitolina.