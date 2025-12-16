Calciomercato Roma e Napoli: firma ufficiale a metà gennaio

Azzurri e giallorossi si sono segnati la data: la svolta sta per arrivare

Divise in classifica da un solo punto Napoli e Roma chi per infortuni, chi per la Coppa D’Africa, dovranno affrontare il prossimo mese senza alcune pedine importanti. Mai come quest’anno, durante il calciomercato si misureranno le reali ambizioni delle big di Serie A.

In un campionato ancora senza un vero padrone (4 squadre in 3 punti), infatti, fare le mosse giuste a gennaio si rivelerà decisivo per spostare gli equilibri della lotta scudetto e della corsa alla prossima Chanpions League. Spesso e volentieri, le squadre italiane provano a intavolare trattative tra di loro, ma entrano anche in rotta di collisione per obiettivi condivisi.

Partenopei, giallorossi, ma anche Inter, Juventus e Milan, nei mesi scorsi hanno ricevuto e studiato un dossier che a gennaio potrebbe rivelarsi davvero vantaggioso. Stiamo parlando del centrocampista Matheus Martinelli. Tra i migliori interpreti del ruolo durante il Mondiale per Club estivo, il ‘volante’ 24enne ha una valutazione vicina ai 15 milioni di euro, ma l’aspetto più interessante è un altro.

L’acquisizione della cittadinanza italiana è in corso e verso metà gennaio potrebbe arrivare la firma ufficiale sul passaporto europeo. Chissà che l’acquisizione dello status da calciatore comunitario possa far cambiare idea alle squadre italiane, che in estate rimasero fredde di fronte all’opportunità di prendere Martinelli. Secondo Ekrem Konur sul calciatore c’è anche il Cruzeiro.