Calciomercato Roma, scambio immediato con Dovbyk

Il nuovo bomber può arrivare nella Capitale tramite un clamoroso scambio con l’ucraino

Mentre Frederic Massara continua a lavorare ai fianchi il Manchester United sul fronte Joshua Zirkzee, la Roma studia anche altre piste in attacco e non è detto che nella Capitale possano arrivare addirittura due punte, oltre all’attaccante esterno richiesto di Gian Piero Gasperini.

Affinché si materializzi questo scenario, è tuttavia necessario che la dirigenza capitolina trovi una sistemazione ad Artem Dovbyk, oltre a interrompere il prestito dal Brighton di Evan Ferguson. E nelle ultime ore, per quanto riguarda l’attaccante ucraino è emersa una clamorosa ipotesi.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, i Friedkin starebbero pensando ad un’incredibile operazione in famiglia: Dovbyk all’Everton e Beto in giallorosso. Uno scambio che potrebbe non scaldare i cuori dei tifosi e che ha bisogno del via libera di Dovbyk per materializzarsi.