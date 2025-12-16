Dalla Roma alla Juve, niente rinnovo: va da Spalletti a gennaio

Il club bianconero fa sul serio e accelera per il calciatore in scadenza a giugno 2026

Grazie alla bella vittoria contro il Como, la Roma si è riportata a quattro punti di vantaggio sulla Juventus, blindando il quarto posto almeno fino al 29 dicembre, nonostante lo scontro diretto con i bianconeri in programma sabato 20 dicembre. Grazie al gol di Wesley, i giallorossi sono tornati alla vittoria e già da oggi hanno iniziato a preparare il big match di Torino.

Lo faranno senza Evan Ndicka, partito per la Coppa d’Africa dopo una delle sue migliori prestazioni stagionali. I bianconeri dovranno invece rinunciare a Koopmeiners, squalificato dal giudice sportivo. Al di là degli aspetti di campo, però, a tenere banco sono anche se non soprattutto le dinamiche di calciomercato.

Entrambe le squadre hanno bisogno di innesti importanti a gennaio e i loro sentieri sono destinati ad intersecarsi. Luciano Spalletti tra i vari profili richiesti alla dirigenza ha inserito anche quello di un esterno destro e il mese scorso è uscito anche il nome di Zeki Celik, in trattative avanzate per il rinnovo di contratto.

L’esterno turco per ora continua a dare priorità alla Roma e anche per questo, secondo calciomercato.it, Damien Comolli ha orientato i propri radar anche verso altri profili, virando su quello che è stato a lungo un obiettivo dei giallorossi: Oscar Mingueza. In scadenza il 30 giugno del 2026, l’esterno spagnolo finora non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Celta Vigo.

Sul suo contratto c’è una clausola da 20 milioni di euro, ma il rischio di perdere il calciatore gratis in estate potrebbe persuadere il club iberico a rivedere le proprie pretese al ribasso in caso di partenza invernale. La Juve, insieme ad altri club spagnoli e inglesi, monitora con interesse la situazione.