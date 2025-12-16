Nuovo bomber Roma in Serie A: lo scambio accontenta (quasi) tutti

Potrebbero far saltare il banco con un’operazione a sorpresa: non tornano più indietro, i jolly sul tavolo

Archiviati gli ottimi spunti forniti nel corso della gara contro il Como, la Roma ha già messo nel mirino l’importantissima sfida di sabato sera con la Juventus. Nel frattempo, l’area tecnica giallorossa è molto attiva per esaudire le richieste di Gasperini.

Il tema legato all’attacco è sicuramente uno dei più incandescenti. Detto di Zirkzee – che continua ad essere l’obiettivo numero uno – e con Raspadori che continua ad essere in rampa di lancio, occhio anche ad altre ipotesi. Le ultime due portano direttamente a Beto e ad Ekhator, i cui profili sono stati sondati ma non ancora approfonditi da Massara.

Sia l’ex bomber dell’Udinese sia l’attaccante del Genoa, però, non rappresentano profili prioritari per l’area tecnica capitolina. Soprattutto il classe 2006, però, potrebbe diventare un’opzione credibile nel caso in cui il Grifone dovesse accettare l’ipotesi di una trattativa allargata.

Calciomercato Roma, caccia all’attaccante: ipotesi scambio in Serie A

Non è un mistero – infatti – come a De Rossi piaccia e non poco Pisilli che sta continuando a trovare poco spazio in questa stagione. Utilizzato con il contagocce da Gasp – che non ha affatto chiuso le porte alla sua cessione – il giovane centrocampista della Roma potrebbe rappresentare un ottimo jolly da inserire.

Ragion per cui, l’ipotesi di uno scambio Pisilli-Ekhator tra Roma e Genoa non sembra tracciare uno scenario utopistico. In realtà un altro calciatore con cui almeno in linea ipotetica i giallorossi potrebbero provare ad abbassare l’esborso cash per Ekhator è Baldanzi che continua ad avere diversi estimatori soprattutto in Italia.

Ad ogni modo, come già anticipato, per rinforzare l’attacco Massara ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi altri calciatori considerati da Gasperini molto più funzionali al suo progetto tecnico-tattico. La partita resta comunque molto aperta, le sorprese sono dietro l’angolo.