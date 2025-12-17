Affare da 25 milioni di euro: il lampo spaventa Conte e la Roma

L’effetto domino ritaglia interessanti sbocchi di mercato: Massara non ha altra scelta

Ritornata al successo con la meritatissima vittoria ottenuta contro il Como, la Roma ha approfittato della sconfitta del Napoli e del pareggio del Milan per ricucire il gap dalla vetta. Con i campani, intanto, gli Azzurri potrebbero dar vita anche ad un interessante intreccio di mercato.

Uno dei reparti su cui stanno indugiando i fari di Massara è infatti il centrocampo, per rinforzare il quale – soprattutto nei mesi scorsi – sono stati accostati diversi profili.

Un nome mai completamente sparito dai radar dei capitolini – ad esempio – è quello di Kenneth Taylor, centrocampista box to box di proprietà dell’Ajax che in questa stagione ha messo a referto due gol e quattro assist, confermando solo in parte lo straripante score grazie al quale è riuscito a calamitare l’interesse di diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, maxi intreccio con il Napoli: conoscono già il prezzo del cartellino

Sondato da Roma e Napoli, l’olandese classe 2002 sarebbe finito nel mirino anche del Fenerbahçe. A rivelarlo è TransferFeed che svela come il club di Istanbul si sia aggiunto ad un groppone di squadre piuttosto folto che comprende – tra le altre – anche il Porto.

Piuttosto remota in vista del mercato di gennaio, la partenza di Taylor potrebbe prendere definitivamente quota in estate: i presupposti per dar vita ad una vera e propria asta ci sono tutti.

La base dalla quale partire, al netto di rilanci che sembrano essere più o meno inevitabili, si aggira sui 25 milioni di euro: le squadre italiane sono state avvisate.