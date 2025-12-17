Calciomercato Roma, colpo nerazzurro e intreccio Lazio

Intrigo a gennaio tra le due squadre capitoline, ma non solo: doppio addio a sorpresa

Indice di lavoro allargato permettendo, la Lazio molto probabilmente a gennaio potrà tornare a fare mercato e le strategie del club biancoceleste potrebbero condizionare in maniera indiretta anche i movimenti della Roma, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.

Sia Gian Piero Gasperini che Maurizio Sarri hanno bisogno di rinforzi dalla trequarti in su e nelle prossime ore potrebbe scatenarsi un intreccio incredibile, pronto a coinvolgere ben quattro squadre. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.it, infatti, i propositi di fuga di diversi big della Fiorentina può causare un effetto domino.

Stando alla testata giornalistica online, Albert Gudmundsson non sarebbe stato offerto solamente alla Roma, ma anche all’Atalanta. Il club bergamasco a gennaio potrebbe perdere Lazar Samardzic e ad oggi, oltre al Marsiglia, una delle squadre maggiormente interessate sarebbe proprio la Lazio.

Alle porte, dunque, ci sarebbe una triangolazione di mercato tra Firenze, Bergamo e la parte biancoceleste della Capitale. Per quanto riguarda la pista romanista, per Gudmundsson in realtà finora ci sono stati solamente sondaggi informali.