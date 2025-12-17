Triplo infortunio grave: saltano il big match con la Roma

Un infortunio dopo l’altro: la Serie A perde altri due protagonisti per diverse settimane

In attesa del pieno recupero di Artem Dovbyk, la Roma ha iniziato a preparare da ieri pomeriggio la sfida di sabato sera contro la Juventus. Tra dicembre e febbraio, la squadra giallorossa sarà chiamata ad affrontare diversi big match. Proprio gli scontri diretti hanno rappresentato il tallone d’Achille per la squadra giallorossa, chiamata a fare meglio per coltivare ambizioni d’alta classifica.

Bianconeri, Atalanta, Milan e Napoli: dal 20 dicembre al 15 febbraio sono questi gli scogli più duri da affrontare per Gian Piero Gasperini. Nella speranza di ricevere diversi regali dal calciomercato, il tecnico giallorosso ha già alcune certezze sulle squadre avversarie.

Nelle ultime ore, ad esempio,Santiago Gimenez ha deciso di operarsi alla caviglia e sarà out per almeno due mesi, saltando così la sfida contro i giallorossi, in programma il 25 gennaio. Dopo Bellanova, l’Atalanta ha preso anche Djimsiti per tre settimane, mentre il Lecce dovrà fare a meno di Berisha per una lesione muscolare di secondo grado.