La Roma mette la freccia: la carta vincente per battere l’Inter

Ci risiamo, ennesimo intreccio di calciomercato tra nerazzurri e giallorossi

L’appetito vien mangiando, si sa, nella vita come nel calcio. Grazie alla vittoria di lunedì contro il Como, la Roma ha blindato il quarto posto almeno fino al 29 dicembre, lasciando invariato il distacco di tre punti dall’Inter capolista. “Non firmo per niente”, ha detto Gasperini dopo il match a chi gli chiedeva se avesse firmato per il quarto posto a fine stagione.

Segno dell’ambizione di un tecnico abituato a pensare in grande, ma che avrà bisogno di rinforzi dal calciomercato per continuare a coltivare i propri sogni. In tal senso, sono diversi gli obiettivi condivisi con l’Inter e non solo in attacco.

Ormai da settimane si parla della sfida per Giovane, ma nelle ultime ore c’è un altro profilo che accomuna i desideri giallorossi a quelli nerazzurri, ma non solo. Secondo ‘football-italia.net’, infatti, i due club sono sulle tracce di Belghali insieme alla Juventus.

Proprio durante i sondaggi per l’attaccante brasiliano, la dirigenza giallorossa avrebbe parlato anche dell’esterno algerino, ribadendo la totale apertura ad inserire Tommaso Baldanzi in un’eventuale trattativa. Rispetto a bianconeri e nerazzurri, poi, Frederic Massara avrebbe meno difficoltà a bloccare il 23enne subito per lasciarlo in prestito all’Hellas fino a giugno. Un’ipotesi che non dispiace affatto agli scaligeri.