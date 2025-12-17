Nuovo bomber e scambio saltato: il Milan sblocca la Roma

Si sblocca il calciomercato di giallorossi e rossoneri, intreccio sbloccato in attacco

La caccia ai bomber è partita ormai da diverse settimane e il primo pezzo di un immenso puzzle è stato praticamente piazzato. Tra le big del campionato, Milan e Roma sono quelle che hanno evidenziato maggiori lacune nel ruolo di centravanti e le loro strategie si sono intersecate sin dalla scorsa estate.

Con Santiago Gimenez fuori per almeno due mesi dopo l’operazione, il club rossonero ha deciso di spingere sull’acceleratore per il nuovo centravanti e nelle ultime ore sembrano arrivare buone notizie per la squadra giallorossa, sia direttamente che indirettamente.

Igli Tare è, infatti, ad un passo da Niklas Füllkrug. L’eventuale accordo definitivo rappresenterebbe un via libera per la Roma sul fronte Joshua Zirkzee, ma può condizionare le manovre giallorosse anche in un altro modo.

Secondo ‘Team Talk’, infatti, nonostante nelle ultime ore si sia parlato di un possibile scambio con Dovbyk, il club più vicino a Beto sarebbe proprio il West Ham, pronto a sostituire il promesso sposo del Milan con l’attaccante dell’Everton.