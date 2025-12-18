Accordo raggiunto con il bomber: addio Roma

Scelta presa, l’attaccante ha detto sì e il club attende solamente l’intesa definitiva

Prima punta, seconda punta, esterno, jolly totale. Mai come in questa sessione di calciomercato, la ricerca di un attaccante rappresenta la priorità per numerose squadre, italiane e non. La Roma, ovviamente, non si sottrae a questo refrain, anche perché Dovbyk (2) e Ferguson (3) hanno messo assieme appena 5 gol stagionali.

Sin dalla scorsa estate, Gian Piero Gasperini aveva individuato nell’attacco il tallone d’Achille di una rosa che, grazie ad una difesa granitica, ha portato la squadra al quarto posto in classifica. Joshua Zirkzee rimane l’obiettivo prioritario dei giallorossi e il pressing di Frederic Massara va avanti ormai da diverse settimane, anche grazie all’accordo di massima raggiunto con l’olandese.

In attesa del via libera definitivo del Manchester United, a Trigoria hanno studiato anche delle piste alternative, ma una di queste sembra essersi complicata nelle ultime ore, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports CH’, infatti, Fabio Silva, accostato anche a Juve e Milan, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Real Betis. L’attaccante portoghese ha scelto con forza Siviglia e, secondo Sacha Tavolieri, il Borussia Dortmund sta aspettando solamente l’intesa economica definitiva tra andalusi e calciatori per concedere il via libera al prestito con diritto di riscatto. Roma e Villlarreal restano vigili, ma al momento sarebbero in netto svantaggio rispetto al Betis.