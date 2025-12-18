Assalto a Wesley: la big italiana propone lo scambio, la Roma ha già risposto

I progressi dell’esterno brasiliano hanno stregato i tifosi giallorossi e Gasperini, ma non solo

Tre gol, di cui due da tre punti, in tredici partite. È questo l’interessante bottino racimolato da Wesley alla sua prima stagione in Serie A. Vice capocannoniere della squadra dietro a Matias Soulé, l’esterno brasiliano sta ripagando a suon di buone prestazioni la fiducia accordatagli dalla Roma e da Gian Piero Gasperini.

Proprio il tecnico piemontese è stato quello che più ha spinto per una fumata bianca con il Flamengo, dopo il fallito approdo all’Atalanta dell’anno precedente. Sia a destra che a sinistra, il 22enne ha fornito sempre un ottimo contributo, che non è passato inosservato anche fuori dalla Capitale.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, una big italiana avrebbe messo nel mirino Wesley e starebbe meditando un assalto immediato. A rivelarlo è il sito ‘linterista.it’, che parla di un interessamento dell’Inter in seguito all’operazione di Dumfries, che lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi.

Il sito parla di una valutazione del cartellino da 30-35 milioni di euro e anche del possibile inserimento di Davide Frattesi nella trattativa. A quanto ne sappiamo, tuttavia, la Roma non ha mai fissato un prezzo per il brasiliano, semplicemente perché non lo considera in vendita. E se dovesse farlo, la cifra sarebbe sicuramente superiore a quella ipotizzata dalla fonte sopra citata. Inoltre, l’ipotesi di uno scambio con Frattesi non trova alcuna conferma al momento.