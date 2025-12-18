Dall’Inter alla Juve: 15 milioni e niente Roma

Improvviso triello di calciomercato e scippo alla Roma: ecco il piano dei bianconeri

In programma sabato 20 dicembre alle 20.45, Juventus-Roma è già iniziata sul terreno del calciomercato. Alle prese con diverse necessità in vista di gennaio, e non solo, la dirigenza giallorossa e quella bianconera sono costrette a condividere alcuni obiettivi concreti di mercato, ma le ultime indiscrezioni relative alla Juve allargano il fronte di battaglia anche all’Inter.

Le tre squadre sono infatti pronte a litigarsi una delle migliori sorprese di questo primo scorcio di Serie A e no, non si tratta di Belghali, o almeno non solamente di lui. Attenzione, però, all’incursione dall’estero e in particolar modo dalla Germania,

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, infatti, anche se in leggero vantaggio rispetto agli altri, i nerazzurri dovranno guardarsi anche dalla Juventus e dal Borussia Dortmund nella corsa a Giovane. Profilo che piace molto anche a Gasperini e Massara, il 22enne brasiliano ha una valutazione da almeno 15 milioni di euro e la strategia giusta per convincere il Verona potrebbe essere quella di acquistarlo subito e di lasciarlo poi in Veneto fino a giugno.