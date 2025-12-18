Everton o Roma: Friedkin lo strappa al Napoli

Il magnate americano fa sul serio e prova a scippare Antonio Conte durante il mercato di gennaio

Nel giorno in cui sembra sempre più vicino l’accordo con lo sponsor dell’Everton (stake.com) anche per la Roma, la sinergia tra i due club di proprietà della famiglia Friedkin può dare i suoi frutti anche sul calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio tra Beto e Dovbyk, ma ci sono anche strategie indirettamente legate tra la Capitale e Liverpool.

A caccia di rinforzi in mediana e in attacco, i Toffees, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, si sarebbero messe sulle tracce di un profilo che piace molto a Frederic Massara, ma anche ad Antonio Conte, che avrebbe voluto averlo al Napoli già la scorsa estate.

Stiamo parlando di Kobbie Mainoo. Il centrocampista inglese vuole lasciare il Manchester United per trovare maggior minutaggio e giocarsi le sue chances con l’Inghilterra in vista del Mondiale. Secondo il giornalista Ben Jacobs, in Premier League uno dei club più concretamente interessati al calciatore sarebbe proprio l’Everton che, insieme al West Ham, ha fatto un’offerta per il prestito del ragazzo.