Scambio con Zirkzee: ha già accettato il Manchester United

Svolta improvvisa nella Capitale, ecco il nuovo scenario gradito ai Red Devils

Con il ritorno in campo di Benjamin Sesko, le gerarchie d’attacco nel Manchester United sono state ristabilite. Nel 4-4 contro il Bournemouth, infatti, il primo cambio offensivo è stato proprio lo sloveno, entrato al 69esimo, mentre Joshua Zirkzee è stato mandato in campo solamente al 93esimo.

Ruben Amorim ha lanciato un chiaro segnale in ottica calciomercato, dando nuovo alimento alle speranze della Roma di arrivare all’attaccante olandese. Forte del sì del calciatore, Frederic Massara sta riducendo le distanze con i Red Devils, che potrebbero accettare un prestito con diritto di riscatto condizionato.

In Inghilterra, il futuro dell’ex Bologna è uno dei temi maggiormente trattati da tabloid e siti specializzati. L’ultima indiscrezione trovata Oltremanica parla di un clamoroso scenario che, se dovesse tramutarsi in realtà, complicherebbe i piani giallorossi.

Secondo ‘manchesterworld.uk’, infatti, i Red Devils non hanno perso di arrivare a Daniel Munoz e per convincere il Crystal Palace a cedere l’esterno destro vorrebbero provare ad offrire proprio il cartellino di Zirkzee. Il 29enne colombiano, dal canto suo, ha già dato ampia disponibilità al trasferimento a Manchester.

E Zirkzee? Anche di recente, il 24enne ha ribadito al proprio entourage di vedere nel ritorno in Serie A la scelta migliore per provare a riconquistare la nazionale olandese in vista del Mondiale 2026.