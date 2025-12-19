Blitz improvviso per Dovbyk: ha fatto tutto il Milan

Non vogliono perdere altro tempo: la chiamata tira in ballo anche i giallorossi, pronti ad approfittare di un’occasione a sorpresa

Con un occhio rivolto al prossimo, importante impegno di campionato contro la Juventus, la Roma sta monitorando con molta attenzione anche l’evolversi della situazione in chiave mercato.

In tal senso il balletto sulle punte potrebbe aprire le porte a scenari piuttosto intriganti già a stretto giro di posta. In entrata, dove il nome più caldo continua ad essere quello di Zirkzee (senza trascurare le candidature di Raspadori e Beto), ma non solo.

In uscita, infatti, sono tutte da decifrare anche le situazioni legate a Ferguson e a Dovbyk, con l’attaccante ucraino finito al centro di un interessante domino che avrà la Premier League come inevitabile snodo. Come evidenziato da Orazio Accomando, infatti, nelle ultime ore il West Ham avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’affare Dovbyk.

Calciomercato Roma, il triangolo nì: da Dovbyk a Fullkrug, cosa sta succedendo

Un interessamento – quello dei londinesi – che si coniuga con le manovre del Milan, assolutamente attenti all’evolversi della situazione Niklas Füllkrug. Con Tare che ha ormai virato sul centravanti tedesco, i londinesi non vogliono ritrovarsi con il classico cerino in mano.

Ragion per cui, dopo aver sondato la disponibilità dell’Everton a lasciar partire Beto (accostato anche alla Roma negli ultimi giorni), il club inglese avrebbe mosso i primi passi proprio sul fronte Dovbyk. Un’iniziale richiesta di informazioni, utile a capire i reali margini di manovra, che però non si è ancora tradotta in offerte ufficiali.

Dal canto suo Massara osserva con attenzione i possibili cessioni. In caso di partenza di uno tra Ferguson e Dovbyk, infatti, la Roma potrebbe anche pensare ad un doppio colpo in attacco per rimpolpare un reparto offensivo costretto a fare di necessità virtù in questo frangente della stagione.