Dybala subito via dalla Roma? Spuntano cifre clamorose, è già in volo

Hanno già preso una posizione importante a riguardo: il verdetto ha preso quota inevitabilmente quota

Negli ultimi giorni dall’Argentina sono trapelate con insistenza crescente indiscrezioni importanti riguardanti il futuro di Paulo Dybala che sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Boca Juniors.

In realtà l’interessamento degli Xeneizes non dovrebbe portare a sbocchi concreti almeno nell’immediato; di tutt’altro tenore è invece lo scenario in vista dell’estate visto che la Joya è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato.

Ad ogni modo, da sempre molto attenti a questo genere di situazioni, anche i betting analyst hanno detto la loro in merito ad una possibile separazione anticipata tra l’argentino e i giallorossi in tempi brevi. Contrariamente a quanto trapelato fino a qualche mese fa, vedere Dybala lontano da Roma a gennaio è bancato quattro volte la posta da Sisal.

Calciomercato Roma, Dybala e l’addio lampo: la posizione dei bookmakers

Un’ipotesi – dunque – non molto calda ma alla quale prestare comunque molta attenzione soprattutto tra qualche mese. Del resto, orientata a non privarsi del suo numero 21 nel mercato invernale, l’area tecnica della Roma intende aggiungere tasselli importanti con cui completare lo scacchiere di Gasperini.

Scacchiere del quale Dybala – pur non rivestendo un ruolo centralissimo – è comunque un autorevole valore aggiunto in termini di qualità, fantasia ed esperienza.