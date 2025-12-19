Dybala subito via dalla Roma? Spuntano cifre clamorose, è già in volo

Hanno già preso una posizione importante a riguardo: il verdetto ha preso quota inevitabilmente quota

Negli ultimi giorni dall’Argentina sono trapelate con insistenza crescente indiscrezioni importanti riguardanti il futuro di Paulo Dybala che sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Boca Juniors.

Paulo Dybala, attaccate della Roma
Dybala subito via dalla Roma? Spuntano cifre clamorose, è già in volo

 In realtà l’interessamento degli Xeneizes non dovrebbe portare a sbocchi concreti almeno nell’immediato; di tutt’altro tenore è invece lo scenario in vista dell’estate visto che la Joya è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato.

Ad ogni modo, da sempre molto attenti a questo genere di situazioni, anche i betting analyst hanno detto la loro in merito ad una possibile separazione anticipata tra l’argentino e i giallorossi in tempi brevi. Contrariamente a quanto trapelato fino a qualche mese fa, vedere Dybala lontano da Roma a gennaio è bancato quattro volte la posta da Sisal.

Calciomercato Roma, Dybala e l’addio lampo: la posizione dei bookmakers

Un’ipotesi – dunque – non molto calda ma alla quale prestare comunque molta attenzione soprattutto tra qualche mese. Del resto, orientata a non privarsi del suo numero 21 nel mercato invernale, l’area tecnica della Roma intende aggiungere tasselli importanti con cui completare lo scacchiere di Gasperini.

Paulo Dybala al triplice fischio
Calciomercato Roma, Dybala e l’addio lampo: la posizione dei bookmakers (Ansa Foto) – AsRomalive.it

Scacchiere del quale Dybala – pur non rivestendo un ruolo centralissimo – è comunque un autorevole valore aggiunto in termini di qualità, fantasia ed esperienza.

