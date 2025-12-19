La Juve chiama, la Roma risponde: scambio saltato e blitz Milan

I bianconeri hanno provato ad imbastire un’operazione con la Capitale, la risposta è stata immediata

Ci risiamo. Ogni volta che ci si avvicina a un big match, le indiscrezioni e le suggestioni su possibili operazioni tra le due squadre interessate si susseguono senza soluzione di continuità. Vista la penuria economica in cui versano diversi club, mai come quest’anno, poi, va di moda ipotizzare scambi il più delle volte irrealizzabili tra le big.

Per quanto riguarda la Juventus, prossima avversaria della Roma, per giorni si è parlato di una possibile operazione Frattesi-Thuram che, in tutta onestà, favorirebbe solo i nerazzurri. Alla viglia della sfida contro i giallorossi c’è però un altro scambio che torna a stagliarsi sull’orizzonte e di cui si è a lungo parlato in estate.

Quello tra Bryan Cristante e Weston McKennie. Entrambi i calciatori stanno trattando il rinnovo di contratto, ma con una differenza sostanziale: quello del 4 giallorosso scadrà a giugno 2027, quello dello statunitense a giugno 2026. I giallorossi, inoltre, non hanno alcuna intenzione di rinunciare al calciatore, pilastro di Gian Piero Gasperini.

Prova ne siano i colloqui continui con il suo agente, Giuseppe Riso, col quale c’è in ballo anche il rinnovo di Gianluca Mancini. Già innalzato la scorsa estate, il muro giallorosso è diventato ancora più alto dopo le ottime prestazioni di Cristante in questa stagione. Una buona notizia, dunque, per i club di Premier League e, soprattutto, per Max Allegri che ha già dato mandato alla dirigenza del Milan di provare a prendere il texano a parametro zero in estate.