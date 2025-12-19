Pagano la clausola: la Roma se lo ritrova subito contro

Accordo totale col calciatore e firma ad un passo: hanno rotto gli indugi prima del big match

Alla vigilia di Juventus-Roma, Gian Piero Gasperini ha rispedito al mittente le domande sul mercato, concentrandosi solamente sul big match di sabato 20 dicembre. Una sfida molto importante per entrambe le squadre, ma che verrà affrontata dai giallorossi con una certezza in più: con qualsiasi risultato, la Roma resterà quarta in classifica almeno fino al 29 dicembre grazie ai quattro punti di vantaggio.

Ad un Gasp che non vuole saperne del calciomercato, fa da contraltare un Frederic Massara molto attivo sui fronti Raspadori e Zirkzee, ma non solo. A proposito di attaccanti, la squadra capitolina nelle prossime settimane dovrà dire addio ad un attaccante.

No, non stiamo parlando di un calciatore della rosa attuale, ma di un obiettivo di mercato la cui famiglia era stata anche invitata a Trigoria: Jeremy Arevalo. Non convocato per la sfida di Coppa del Re contro il Villarreal, il ragazzo a fine gara ha salutato il pubblico del Racing, portato in trionfo dai propri compagni.

Un segno evidente di come sia stato già raggiunto un accordo con la sua prossima squadra. Ad oggi, secondo Cadena Ser e Sky Sports DE, lo Stoccarda sarebbe in vantaggio sulle altre pretendenti, Roma e Strasburgo compresi. Nei prossimi giorni, il club spagnolo potrebbe ricevere il pagamento della clausola rescissoria da 7 milioni di euro.

Qualora l’assegno dovesse arrivare da Stoccarda, una delle prime avversarie di Arevalo sarebbe proprio la Roma in Europa League, giovedì 22 gennaio allo Stadio Olimpico (ore 21).