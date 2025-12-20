Addio a parametro zero: Juve-Roma è già iniziata

Bianconeri e giallorossi al centro di un interessante effetto domino: sorpresa dietro l’angolo per la svolta

A poche ore dal fischio d’inizio della gara dell’Allianz Stadium, le traiettorie di mercato di Juve e Roma potrebbero incrociarsi anche in sede di calciomercato. Oltre al ventilato intreccio legato a McKennie e a Cristante, occhio ad un’occasione direttamente dalla Premier League che potrebbe prendere quota nel medio periodo.

Come riferito da BBC Sport, nonostante le diverse offerte di rinnovo messe sul piatto, Marcos Senesi sarebbe infatti orientato a lasciare il Bournemouth al termine di questa stagione. Legato alle Cherries da un contratto in scadenza nel 2026, l’ex Feyenoord sarebbe dunque libero di accordarsi con un altro club a partire dal prossimo febbraio.

Indiscrezione che, se confermata, aprirebbe scenari molto interessanti per i tanti club che in tempi e in modi diversi hanno provato a convincere Senesi della bontà del proprio progetto.

Calciomercato Roma, Senesi via dal Bournemouth: ci prova Massara?

Un assist che sia la Roma che la Juventus potrebbero cogliere al balzo. Nelle scorse sessioni di calciomercato, infatti, sia i giallorossi che i bianconeri hanno mostrato un certo interesse per il classe ’97 monitorato anche dall’Atalanta qualche anno fa su input proprio di Gasperini.

La concorrenza dalla Premier, però, si prospetta più folta che mai. Del resto i segnali lanciati dall’argentino sin dall’inizio della sua esperienza in Inghilterra non sono di certo passati inosservati. Soprattutto se a parametro zero, il dossier Senesi potrebbe finire sul tavolo di molte squadre, Roma e Juve incluse. Staremo a vedere cosa succederà.