Dopo il Milan, arriva la Roma: ecco mister 45 milioni

Un succoso triello di mercato che coinvolge anche la Juventus si profila all’orizzonte

Oggi è il giorno di Juventus-Roma e, come è giusto che sia, le attenzioni di tutti i tifosi giallorossi sono rivolte all’Allianz Stadium e alla lotta per la zona Champions o per qualcosa di più, chi può dirlo. Avversarie in campo, le due squadre incroceranno le lame anche sulla pedana del calciomercato, condividendo diversi obiettivi.

Le ultime indiscrezioni, però, parlano addirittura di una possibile triangolazione pericolosa che coinvolge anche il Milan: tra infortuni e partenze per la Coppa d’Africa, infatti, tutte e tre le squadre sono a caccia di occasioni a buon mercato per rinforzare il reparto difensivo.

Secondo ‘tuttomercatoweb.com’, nelle ultime ore anche Frederic Massara si sarebbe inserito nella corsa ad un calciatore che già da diversi giorni è finito nei radar di Damien Comolli e Igli Tare: Axel Disasi. Finito fuori rosa dopo il ritorno dal prestito all’Aston Villa, il centrale francese lascerà il Chelsea a gennaio.

Dopo aver sborsato ben 45 milioni di euro nell’estate del 2023, il club londinese sarà praticamente costretto ad accettare una soluzione in prestito, visto che difficilmente troverà acquirenti che siano disposti a sborsare la cifra giusta per evitare minusvalenze importanti.