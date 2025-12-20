Juventus e Roma, ci siamo: a gennaio la chiudono gratis

Tutto pronto per il colpo a costo zero, il rinforzo invernale lascia di stucco bianconeri e giallorossi

Nella giornata di Juventus-Roma, bianconeri e giallorossi hanno ricevuto una notizia di mercato molto importante: l’affare di gennaio si chiude praticamente gratis, prestito secco senza diritto di riscatto.

È questa la svolta improvvisa e inaspettata che coinvolge da vicino Frederic Massara e Damien Comolli, in un intreccio che creerà un effetto domino immediato. La scelta dell’attaccante ha chiuso definitivamente i giochi e le ultime indiscrezioni internazionali convergono tutte verso lo stesso epilogo.

Secondo ‘Estadio Deportivo’, infatti, Fabio Silva, seguito anche da Juve,Milan e Roma, avrebbe ribadito al Borussia Dortmund di voler andare solamente al Betis Siviglia. La grande novità è rappresentata dalla formula dell’affare.

Secondo la testata giornalistica andalusa, infatti, il club tedesco vuole cedere il calciatore solamente in prestito secco, senza inserire alcun diritto di riscatto. Una soluzione inizialmente non gradita al giocatore e al suo entourage, ma che non dovrebbe impedire il buon esito della trattativa.