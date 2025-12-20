Juventus-Roma, contatto Bremer-Pellegrini in area: la decisione di Sozza fa discutere

Il contatto ai danni del centrocampista giallorosso non è passato inosservato e sta alimentando vibranti polemiche

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma che vede al momento i bianconeri i vantaggio grazie alla rete siglata da Conceicao al minuto 44. A cavallo della mezz’ora, però, i giallorossi hanno protestato per un contatto sospetto nel cuore dell’area di rigore bianconera.

Un’azione ben manovrata dagli uomini di Gasperini aveva infatti liberato Pellegrini il cui suggerimento in profondità è stato però intercettato dalla retroguardia di Spalletti. Le immagini, però, hanno mostrato come il centrocampista della Roma sia stato toccato sulla punta del piede dallo scarpino di Bremer che, in chiusura, ha “strisciato” la parte anteriore dello scarpino di Pellegrini.

Un contatto giudicato non punibile né da Sozza né dal VAR di Lissone che non ha richiamato il direttore di gara al monitor. Sebbene non ci siano state polemiche vibranti in campo, l’episodio desta comunque qualche perplessità perché il tocco di Bremer, sia pur di lieve entità, c’è stato.

Proprio per questo Pellegrini è rimasto per circa un minuto a terra, dolorante, prima che il gioco riprendesse con un calcio d’angolo a favore della Roma poi sfumato in un sostanziale nulla di fatto.