L’assegno da 65 milioni sblocca la Roma: doppio colpo immediato

Arrivano buone notizie per il calciomercato giallorosso e per Frederic Massara

Se a livello sportivo tutto ruota attorno all’imminente sfida contro la Juventus, in ottica calciomercato il centro di gravità permanente della Roma resta il reperimento di rinforzi a gennaio, soprattutto nel reparto offensivo.

A patto che ci sia qualche partenza in quel settore del campo, Frederic Massara vuole accontentare Gian Piero Gasperini che vorrebbe rivoluzionare l’attacco con una seconda punta e un centravanti. Nei due ruoli, i nomi che occupano la cima della lista giallorossa restano quelli di Joshua Zirkzee e di Giacomo Raspadori.

Per quanto riguarda l’attaccante olandese, dall’Inghilterra arrivano notizie che potrebbero facilitare il compito del direttore sportivo romanista, almeno a livello di tempistiche e di via libera definitivo.

I ‘Red Devils’, infatti, avrebbero deciso di intervenire sul mercato di gennaio per rafforzare il proprio attacco, puntando con decisione su Antoine Semenyo. Valutato circa 65 milioni di sterline dal Bournemouth. Per arrivare a dama, secondo ‘yahoo sports’ il Manchester United dovrà prima cedere proprio l’ex Bologna.

Non certo per questioni di ruolo, visto che il ghanese è un esterno offensivo, quanto piuttosto per liberare massa salariale. L’arrivo del 25enne consentirebbe a Ruben Amorim di sostituire Mbuemo e Diallo, in Coppa d’Africa a differenza di Semenyo visto che il Ghana non si è qualificato. A quel punto, sarebbe più facile liberare Zirkzee, anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.