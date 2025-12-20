Serie A, DIRETTA Juventus-Roma: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sul big match tra bianconeri e giallorossi

A scartamento ridotto a causa della Supercoppa italiana, la sedicesima giornata di Serie A prevede Juventus-Roma come sfida di cartello. Divise da quattro punti in classifica, le due squadre si affrontano all’Allianz Stadium per misurare le proprie ambizioni di alta classifica.

Priva di Evan Ndicka e Neil El Aynaoui per la Coppa d’Africa e di Artem Dovbyk per infortunio, la squadra di Gian Piero Gasperini scende in campo con la certezza di rimanere quarta in ogni caso, almeno fino alla sfida con il Genoa del 29 dicembre.

Con un Gleison Bremer pienamente recuperato, Luciano Spalletti ha perso Teun Koopmeiners, ma dopo un lungo periodo di inattività ritrova Arek Milik nella lista dei convocati.

L’arbitro della partita sarà Simone Sozza , che in questa stagione ha già arbitrato il derby, vinto grazie al gol di Lorenzo Pellegrini . L’unica sfida tra bianconeri e giallorossi arbitrata si concluse con un successo dei bianconeri grazie al gol di Adrien Rabiot . Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali Juventus-Roma

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno