Dovbyk subito nell’affare: lo scambio accontenta la Roma

La contro-risposta di Massara che sblocca scenari molto interessanti per il reparto offensivo dei capitolini

Archiviata la gara contro la Juventus che ha offerto non pochi spunti, la Roma trascorrerà le festività natalizie non solo preparando i prossimi impegni ufficiali ma anche ragionando sulle trattative di mercato ancora in essere.

Un dettaglio di non poco conto visto che Gasperini ha chiesto alla sua dirigenza rinforzi specifici con cui alzare l’asticella. Molte delle richieste del tecnico di Grugliasco – non è un mistero – sono state rivolte al restyling del reparto offensivo.

Un doppio binario – quello legato alle entrate e alle uscite – che potrebbe improvvisamente scaldarsi nei prossimi giorni trovando interessanti punti d’intersezione. Con il suo futuro ormai sempre più lontano dalla Capitale, non è infatti escluso che Dovbyk possa essere inserito in qualche trattativa come pedina di scambio.

Calciomercato Roma, Dovbyk e non solo: idea di scambio in Premier League?

Un’interessante traccia porta direttamente nella contea metropolitana di Tyne and Wear, sede operativa del Sunderland. Tra le diverse squadre a cui l’entourage di Dovbyk avrebbe proposto il suo assistito ci sarebbero infatti anche i Black Cats.

Sia pur non imbastendo ancora una trattativa ufficiale, il club inglese starebbe monitorando l’evolversi della situazione per capire eventuali margini di manovra. Del resto, nell’attacco piuttosto folto su cui può contare il tecnico Le Bris c’è anche quel Brobbey accostato in tempi e in modi diversi ai giallorossi.

Che si possano creare i presupposti per uno scambio a gennaio tra Dovbyk e Brobbey? Ipotesi suggestiva, certo, ma alla quale risulta piuttosto difficile chiudere le porte in anticipo.