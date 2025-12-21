Roma, Gasperini finalmente accontentato: Zirkzee ne porta un altro

Reparto d’attacco finito nel mirino dell’area tecnica giallorossa: adesso o mai più, le ultimissime

Le critiche rivolte da Gasperini ad Evan Ferguson hanno acceso una spia importante in casa Roma. Bocciato dal suo allenatore, l’attaccante irlandese è di fatto con un piede e mezzo fuori da Trigoria.

L’ipotesi di un suo ritorno immediato in Premier League sta prendendo quota con il passare delle ore il che libererebbe interessanti spazi di manovra. Zirkzee e Raspadori, sotto questo punto di vista, sono i profili più caldi per puntellare un reparto che non può più prescindere dai nuovi innesti.

Adesso o mai più. Come evidenziato da “Il Tempo”, la trattativa tra la Roma e il Manchester United per il ritorno in Serie A dell’attaccante olandese procede a vele spiegate. Benché non si stagli ancora – nitido – il traguardo d’arrivo – i giallorossi sperano di avere il via libera definitivo già nei primi mesi di gennaio.

Incassato il via libera del ragazzo, allettato all’idea di rimettersi in gioco in un contesto nel quale sarebbe il perno dell’attacco, Massara aspetta di capire le mosse dello United che non vorrebbe privarsi subito dell’attaccante alla luce dei tanti forfait per la Coppa d’Africa.

Nel frattempo procedono i contatti anche per Raspadori, considerato tutt’altro che incedibile dal Cholo Simeone. Come detto, la partenza di un attaccante permetterebbe alla Roma di muovere passi concreti per il doppio concreto. Rispetto a quelle dell’affare Zirkzee, però, le tempistiche della trattativa per l’attaccante italiano si prospettano decisamente più lunghe.