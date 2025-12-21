Scambio a sorpresa con la Juve: game over Roma, svolta a gennaio

L’affare invitante segna un inevitabile punto di non ritorno: gli incroci con i bianconeri non sono affatto finiti

Metabolizzato il KO contro la Juventus con le annesse prese di posizioni di Gasperini in chiave mercato, la Roma ragiona sul da farsi per esaudire le richieste del tecnico di Grugliasco le cui parole non possono non aver lasciato un segno indelebile.

Con il reparto offensivo priorità massima dell’area tecnica giallorossa, Massara chiaramente non vuole farsi sfuggire occasioni potenzialmente intriganti. La ricerca di un nuovo difensore e di un esterno offensivo delineerà una traccia importante dalla quale risulta piuttosto difficile prescindere, ma occhio alle sorprese.

Sia pur in modo piuttosto timido, nelle ultime ore è ritornato ad essere accostato alla Roma anche il profilo di Davide Frattesi. Rispetto allo scorso anno, però, i capitolini non hanno intenzione di affondare il colpo in maniera concreta. Ecco perché l’entourage del ragazzo sta continuando a proporre l’ex Sassuolo a diversi club in Italia e all’estero.

Calciomercato Juventus, scambio e cash per Frattesi: ecco l’ultima idea

Quello del classe ’99 sarebbe infatti un profilo estremamente gradito alla Juventus visto che Spalletti ne è un grande estimatore. In tal senso, bocciata sul nascere l’ipotesi di uno scambio con Khephren Thuram, non è escluso che i bianconeri decidano di esplorare altre piste per provare ad accontentare le richieste dell’Inter.

Ragion per cui, vista la necessità dell’Inter di acquistare un nuovo esterno destro alla luce del prolungato stop di Dumfries, Comolli potrebbe provare ad allargare il discorso inserendovi Joao Mario, vero e proprio corpo estraneo sia con Tudor che con Spalletti.

Uno scambio tra il portoghese e Frattesi con una base cash da almeno 15 milioni di euro a favore dell’Inter potrebbe rappresentare un ottimo compromesso per la Juventus ma difficilmente troverebbe l’assenso di Marotta ed Ausilio, orientati a virare su altri profili – come ad esempio Norton-Cuffy – per rinforzare la fascia destra.