Wesley nel mirino delle big d’Europa: la Roma non scende a compromessi

Il brasiliano sta continuando a stregare tutti: la posizione del club giallorosso è inamovibile

Migliore in campo assieme a Svilar tra le file giallorosse anche nella negativa trasferta di Torino, Wesley è stato l’ultimo ad arrendersi contro la Juventus. Suo, infatti, il blitz che ha portato alla rete della speranza di Baldanzi con il quale ha impreziosito una prestazione già di per sé molto convincente.

Più in generale, l’esaltante prima parte di stagione di cui l’ex esterno del Flamengo si è reso protagonista non è affatto passato inosservata. In casa Roma, che può coccolare un gioiello che ha già raddoppiato la quotazione di mercato utile a portarlo nella Capitale, sia in chiave mercato.

Da non trascurare – infatti – il ‘traffico’ con il quale alcune big europee hanno cominciato a sondare il terreno per capire l’eventuale disponibilità del club giallorosso a lasciar partire Wesley.

Calciomercato, dall’Inghilterra: Barcellona e Real Madrid su Wesley, la posizione della Roma

A tal proposito, secondo quanto riferito da Talk Sport, tra le squadre interessate al jolly di Gasperini ci sarebbero anche il Real Madrid e il Barcellona, intenzionate a rinforzare la propria batteria d’esterni con un profilo moderno e facilmente integrabile nel proprio credo calcistico.

Ad ogni modo va ricordato come i due club spagnoli non siano andati oltre a timidi sondaggi esplorativi e che la Roma non abbia alcun interesse a privarsi di un autentico punto di riferimento dello scacchiere di Gasperini. Dati questi presupposti, una cessione di Wesley a gennaio rappresenterebbe un’ipotesi assolutamente inverosimile.