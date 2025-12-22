“Accordo con la Roma”: la mossa giallorossa anticipa la Juve

Non solo di attacco vive il calciomercato giallorosso, possibile vendetta nei confronti dei bianconeri

“La vendetta è un piatto che va servito freddo”, recitava il vecchio adagio, ma in sede di calciomercato, si sa, il tempismo è tutto. E per fare uno sgarbo alle rivali spingere il piede sull’acceleratore a volte è l’unico modo per tagliare prima il traguardo dopo un sorpasso improvviso.

Ne sa qualcosa anche la Roma che, conscia dell’inserimento di diverse big italiane nella corsa ad uno dei suoi obiettivi, sta provando ad anticipare la concorrenza con una strategia ben precisa. No, questa volta non stiamo parlando di centravanti o attaccanti esterni, bensì di una freccia che sta facendo molto bene in Serie A.

Seguito con molta attenzione da Inter e Juventus, Rafik Belghali sta facendo molto bene nella sua prima stagione italiana. Due gol in diciotto partite, è questo il bottino racimolato dall’esterno algerino, attualmente in Coppa d’Africa.

Nonostante l’accerchiamento dal nord, la Roma non ha nessuna intenzione di arrendersi e secondo ‘dajeromatv.it’, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il calciatore, che piace molto sia a Gasperini che a Massara. Per affondare il colpo con il Verona, i giallorossi possono anche giocarsi la carta Tommaso Baldanzi, pallino di mercato del suo ex allenatore, Paolo Zanetti.