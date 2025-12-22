Batticuore Roma-Zirkzee: lo United ha già risposto

Nuovo round di contatti per il possibile trasferimento dell’ex Bologna in giallorosso: ecco come stanno le cose

Procede a fuoco lento la trattativa per il trasferimento di Joshua Zirkzee alla Roma. Da tempo cerchiato in rosso nella lista dei desideri di Massara, l’olandese ha dato ormai da settimane il suo assenso all’arrivo nella Capitale.

Desideroso di imprimere la svolta decisiva in tempi relativamente brevi, il club giallorosso è intenzionato a chiudere il cerchio nei primi giorni di gennaio per esaudire una precisa richiesta di Gasperini. In tal senso, come riferito da Matteo Moretto, ci sarebbero stati ulteriori contatti che avrebbero portato ad un avvicinamento tra le parti.

La fumata bianca, però, non è ancora arrivata visto che il Manchester United continua a traccheggiare. Alla luce delle diverse assenze causa Coppa d’Africa, i Red Devils non hanno ancora dato il via libera ad un’operazione che comunque, tra parte fissa e bonus, dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro.

Il pressing della Roma è ovviamente costante e potrebbe far registrare un autorevole punto di svolta nel corso dei prossimi giorni. Il tutto senza trascurare l’altro grande obiettivo del caldo inverno della Roma: Giacomo Raspadori…