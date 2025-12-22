Calciomercato Roma, visite mediche superate: l’attaccante ha firmato

Svolta definitiva per l’attacco della Roma: l’affare è già chiuso, ecco le cifre ufficiali

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’ottava stagionale tra Europa League e campionato, Gian Piero Gasperini ha puntato il dito soprattutto contro l’attacco, demolendo Evan Ferguson nelle dichiarazioni post partita, ma lanciando messaggi più o meno filtrati anche agli atri attaccanti.

Se dipendesse da lui, già a gennaio vorrebbe accogliere tre nuovi attaccanti (due centravanti e una seconda punta), e salutare oltre all’irlandese anche Bailey, Dovbyk e Baldanzi. Raspadori e Zirkzee sono gli obiettivi principali, ma nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio tra Ferguson e Lucca.

Di sicuro, c’è tuttavia un nome da cancellare dalla lista di Frederic Massara. Nonostante la visita a Trigoria di agenti e famiglia, Jeremy Arevalo non diventerà un calciatore della Roma, ma sarà comunque nella Capitale prossimamente per sfidarla da avversario.

Secondo ‘Sky Sport DE’, nella giornata di domenica il giovane attaccante ha superato le visite mediche e firmato un contratto fino al 30 giugno del 2030 con lo Stoccarda, prossima avversario europeo della Roma. La punta sbarcherà in Germania grazie al pagamento al Racing della clausola rescissoria da 7 milioni di euro.