La Juve oltre il Milan: si chiude il sipario per la Roma

Non ci sono solo i rossoneri sulle sue tracce: l’inserimento della Juve manda in tilt Tare

In attesa di sviluppi concreti sia sul sul fronte Zirkzee che su quello legato a Giacomo Raspadori, la Roma tiene vive anche altre piste. Complice la partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa, non è infatti da escludere un ritocco anche della linea arretrata.

Anche per questo – nel novero dei club a cui è stato proposto – negli ultimi giorni è spuntata anche la Roma come pretendente ad Axel Disasi che, in uscita dal Chelsea, fa gola a diversi club in giro per l’Europa. Premessa: i giallorossi si sono limitati a qualche timido sondaggio esplorativo non approfondendo i discorsi.

Uno scenario dal quale è imprescindibile partire per contestualizzare nel migliore dei modi una situazione comunque in divenire. Restando in Italia, infatti, è il Milan il club maggiormente intenzionato ad affondare il colpo ma occhio alle sorprese.

Calciomercato Juventus e Milan, fari puntati su Disasi: Roma lontana

Se però la partenza di Disasi da Londra sembra ormai scontata, maggiori dubbi trapelano su quale possa essere la prossima destinazione del centrale francese. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, infatti, anche Fiorentina e Juve si sarebbe aggiunte al nutrito gruppo di squadre che ha sondato il centrale transalpino.

A completare il mosaico, infatti, ci sarebbero anche Lione, Newcastle, Wolverhampton, Bournemouth, West Ham, Galatasaray, Lione e Borussia Dortmund: la caccia – insomma – è partita e si preannuncia più accesa che mai.