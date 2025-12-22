Roma, parola al bomber: l’annuncio è… pluriennale

Arrivano notizie importanti in ottica giallorossa per il calciomercato di gennaio

È inutile nascondersi ormai, l’attacco è al centro di ogni pensiero dei tifosi della Roma, ma non solo. In sinergia con Gian Piero Gasperini, dirigenza e società giallorosse stanno lavorando alacremente per provare ad accontentare il tecnico piemontese, con almeno due rinforzi offensivi.

Nei prossimi giorni, Frederic Massara proverà a chiudere per i due grandi obiettivi dell’ex Atalanta: Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Nel mirino dei giallorossi da più di due mesi, l’olandese ha già dato il via libera alla Roma, così come l’ex attaccante del Napoli. Ma nel corso delle settimane, sono stati molti i nomi monitorati dal club capitolino.

Uno di questi, Yuri Alberto, è stato trattato la scorsa estate, mentre nei mesi scorsi il suo agente è stato anche a Trigoria per incontrare Massara. Gli elevati costi dell’operazione (30 milioni di euro) non hanno fatto decollare la trattativa, nemmeno con l’Inter e le altre italiane. Autore di un gol e di un assist nel trionfo in Coppa del Brasile del Coritnhians, l’attaccante brasiliano ha parlato dopo la partita contro il Vasco da Gama.

“Se resto qui nel 2026? No, resto fino al 2030”, ha risposto a ESPN facendo riferimento alla scadenza naturale del contratto. “Non sono ancora un idolo, manca molto, manca ancora molto. Voglio dare tanto a questa tifoseria che merita ancora di più. Continueremo così”.