Roma, ‘scambio’ tra Lucca e Ferguson: cosa dice il regolamento

Sky Sport parla di una clamorosa operazione tra Napoli e Roma: come stanno le cose

Nelle ultime ore nella Capitale non si fa che parlare dell’indiscrezione di ‘Sky Sport’ in merito ad un potenziale scambio tra Evan Ferguson e Lorenzo Lucca. Prima di analizzare nel dettaglio questa operazione, c’è da specificare una cosa: parlare di scambio in senso stretto è una semplificazione giornalistica.

L’attaccante irlandese, infatti, a differenza di quello italiano comprato con obbligo di riscatto, in estate è arrivato alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto e prima di poter approdare al Napoli sarebbe necessaria l’interruzione del prestito con il Brighton. Successivamente, sarebbe proprio il club inglese a cedere il calciatore ai partenopei, sempre con la stessa formula.

Una situazione che ricorda molto quella di Zaniolo dello scorso anno. A gennaio 2025, l’ex giallorosso si trasferì in prestito alla Fiorentina dal Galatasaray e non dall’Atalanta, che aveva deciso di rompere l’accordo con il club turco dopo appena cinque mesi. Già accostato ai giallorossi in estate, Lucca può partire a gennaio, a patto che Lukaku dia garanzie sul pieno recupero dall’infortunio.

Ma l’arrivo di Lucca escluderebbe quelli di Raspadori e Zirkzee? Questa è la domanda che molti tifosi romanisti si stanno ponendo e la risposta è assolutamente no. Il piano ideale di Gian Piero Gasperini sarebbe quello di salutare a gennaio almeno tre o quattro giocatori offensivi: Bailey, Baldanzi, Dovbyk e Ferguson.

Qualora Frederic Massara dovesse riuscire in questa impresa, nella Capitale arriverebbero due nuovi centravanti e una seconda punta. Lavori in corso e anche di corsa a Trigoria, con Gasp che smania per avere il prima possibile un attacco rinnovato.