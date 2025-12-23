Calciomercato Roma, addio immediato e niente Napoli

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un affare saltato tra partenopei e giallorossi

Reduce dalla vittoria della Supercoppa italiana contro il Bologna, il Napoli ha fatto rientro in Italia per preparare la sfida di campionato contro la Cremonese. Grazie alla sconfitta contro la Juventus, i partenopei hanno mantenuto un punto di vantaggio sulla Roma con una partita in meno.

Al di là degli aspetti di campo, i due club nelle scorse ore sono state chiamate in causa in merito a possibili operazioni di calciomercato a gennaio. Se nelle settimane passate si è parlato soprattutto di un potenziale ritorno di fiamma dei partenopei per Lorenzo Pellegrini o di sondaggi giallorossi per Noa Lang, ieri Sky Sport ha parlato di possibili movimenti in attacco.

Luca Marchetti ha parlato di una possibile triangolazione di mercato con Evan Ferguson rimandato al Brighton e poi girato al Napoli e la squadra partenopea pronta a dare Lorenzo Lucca in prestito alla Roma. Uno scenario ad oggi abbastanza complicato.

In caso d’interruzione del prestito dell’attaccante irlandese, infatti, non è escluso che il Brighton possa decidere di tenerlo, anche se nelle ultime ore sta emergendo anche una pista turca. Secondo il giornalista Emre Kurtulmuş il numero 11 giallorosso sarebbe stato offerto al Fenerbahçe.