L’Inter sogna Svilar: la Roma ha già chiuso la porta

I nerazzurri hanno individuato il grande colpo per rinforzare i pali: Massara ha le idee chiarissime a riguardo

Luminosa conferma in una stagione nella quale sta continuando a sfoderare prestazioni di altissimo profilo, Mile Svilar è sempre più punto di riferimento di una squadra che non può prescindere dalle sue parate.

Top player della rosa di Gasperini, il portiere serbo è stato riconosciuto come miglior portiere della Serie A 2024-25 e ha tutta l’intenzione di alzare l’asticella. Artefice principale dei clean-sheet che hanno permesso ai giallorossi di issarsi in zona Champions, l’estremo difensore classe ’99 sta chiaramente calamitando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Una crescita esponenziale – quella dell’ex Benfica – che non è affatto passata inosservata. In tal senso, intervenuto ai microfoni di Inter Zone in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, Alessandro De Felice ha svelato come anche l’Inter si sia messa sulle tracce del portierone della Roma.

Calciomercato Roma, la rivelazione: “L’Inter sogna Svilar”

Di seguito le parole di De Felice sull’argomento: “Svilar è un sogno possibile? Un’indiscrezione delle ultime ore, bisognerà capire quali saranno i piani della Roma e se lo stesso portiere vorrà un ingaggio superiore a quello attualmente percepito”.

De Felice ha poi rincarato la dose: “Vedremo quale sarà il risultato dei giallorossi a fine stagione; ci sono tanti fattori determinanti, vedremo se l’Inter vorrà fare un investimento importante per il portiere. Il colpo Svilar sarebbe importante da un punto di vista economico ma importantissimo per ciò che sta dimostrando”.

Dal canto suo la Roma considera incedibile il suo gioiello, legato al club capitolino da un contratto fino al 2030 grazie all’ultimo rinnovo: soltanto una doppia offerta folle potrebbe incrinare un rapporto al momento granitico.