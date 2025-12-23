La Roma sfida il Napoli: ritorna subito in Serie A

Scontro totale tra i giallorossi e gli Azzurri: scelta fatta per il difensore e nuova svolta
Pronta ad imprimere l’accelerata decisiva per chiudere la trattativa con lo United per Zirkzee, la Roma tiene calde anche altre piste con l’obiettivo non farsi trovare impreparata. La partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa e i feedback discontinui evidenziati dal pacchetto arretrato hanno infatti riaperto il casting per la difesa.
Certo, almeno per il mercato di gennaio l’unica formula possibile con cui imbastire una trattativa sarebbe quella del prestito il che limita in maniera importante il raggio d’azione di Massara. Tuttavia, in un mosaico ancora tutto da comporre, occhio alla candidatura di Dragusin.
Attualmente in forza al Tottenham, il centrale rumeno non disdegnerebbe affatto un ritorno in Serie A. Come rivelato da TMW, la Roma avrebbe già manifestato un certo interesse per l’ex centrale della Juventus che però fa gola anche al Napoli di Antonio Conte, fresco vincitore della Supercoppa Italiana.
Vista la scelta di Paratici di accettare il ruolo da dirigente della Fiorentina non è poi escluso che si possano creare i presupposti per un assalto dei Viola in tempi relativamente brevi. La partita – insomma – è più aperta che mai.